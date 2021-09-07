Свердловские спасатели получат премии за тушение лесных пожаров

Премии получат 1,7 тысячи работников Уральской авиабазы и лесничеств, которые были задействованы в ликвидации прямых пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели, которые участвовали в тушении лесных пожаров, получат премии в размер 50 тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Наши пожарные – настоящие герои. Я искренне хочу всем сотрудникам пожарных частей, Лесоохраны, отряду спасателей сказать огромное спасибо и от всех уральцев поблагодарить за героический труд, - приводит его слова департамент информационной политики Свердловской области.

Деньги выделят из резервного фонда правительств. Всего на поощрение спасателей уйдет 126,6 миллиона рублей.

Премии получат 1,7 тысячи работников Уральской авиабазы и лесничеств, которые были задействованы в ликвидации прямых пожаров. Премии в размере 50 тысяч рублей получат почти 1,7 тысячи человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка