Больше половины школьников Екатеринбурга намерены стать IT-специалистами

Большая часть учеников считают IT-сферу перспективной Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый второй школьник в Екатеринбурге планирует построить карьеру в IT-сфере, большая часть учащихся школ считают эту сферу перспективной для заработка.

26% школьников Екатеринбурга не намерены связывать свою жизнь со сферой современных компьютерных технологий, хотя 86% уверены, что эта отрасль перспективна, так как большая часть профессий будущего будет связана с ней. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование школы программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия — страна возможностей».

В исследовании отмечается, что школьники видят прямую связь между навыками программирования и успехом в карьере. Именно поэтому 61% учеников изучают программирование дополнительно к школьной программе. При этом, большинство учеников считают эту сферу мужской.