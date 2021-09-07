Кто управляет домом?

Фото предоставлено пресс-службой ООО "УК "Территория"

Вопреки расхожему мнению, управляют домом именно жильцы, а управляющие организации являются инструментом в руках собственников. Совет дома - наделенный полномочиями участник процессов управления. Например, он вправе принять решение о текущем ремонте общего имущества.

Как провести энергоэффективный капитальный ремонт (ЭКР) в своем доме? Жильцы дома совместно с УЖК на общем собрании должны принять решение о проведении ремонта (не менее 2/3 голосов собственников), определить сроки начала и окончания работ, их перечень и предельную стоимость.

На примере домов УЖК «Территория-Юг» по ул. Орденоносцев, разберем, какие мероприятия могут быть внедрены в многоквартирных домах в процессе ЭКР.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "УК "Территория"

1. Модернизация станции холодного водоснабжения в высотных домах:

В домах под управлением УЖК «Территория» используется модернизированная насосная станция холодного водоснабжения с автоматическим шкафом управления.

2. Замена металлических трубопроводов на полипропиленовые трубы, которые не подвержены коррозии и образованию ржавчины, а также обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем повышают срок службы систем до 10-15 лет.

3. Цифровая диспетчерская:

Инновационный комплекс позволяет непрерывно и в режиме реального времени контролировать работу всех инженерных систем.

4. Замена покрытия кровли при капремонте, на полиуретановый материал повышенной прочности. Долговечность полиуретанового покрытия около 25 лет, что в 2-3 раза дольше, чем срок службы традиционного рулонного покрытия.

5. Ремонт отмосток.

Бетонные отмостки со временем отходят, трескаются и перестают выполнять гидроизолирующую функцию. «Мягкая» отмостка из гидроизоляционной мембраны лишена этих недостатков, высоко ремонтопригодна и обладает в 2-3 раза большей степенью защиты. Верхний, декоративный слой отмостки выполняется из тротуарного камня.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "УК "Территория"

Интересный факт, что «Территория» первая в Свердловской области провела энергоэффективный капитальный ремонт дома, который позволил жильцам сэкономить накопленные деньги, не потеряв в качестве, и внедрить инженерные решения, позволяющие экономить на коммунальных платежах в дальнейшем.

Кроме технических и инженерных аспектов, о которых УЖК сообщает жителям сама, существует и ряд вопросов, по которым жильцы могут и должны принять решение самостоятельно: охрана, видеонаблюдение, монтаж шлагбаума, развитие детской площадки, озеленение и многое другое. Важно, чтобы жители рассказывали управляющей компании о своих потребностях. УЖК «Территория» регулярно ведет сбор предложений и заявок от собственников через колл-центр и электронную почту, выносит на обсуждение, предлагает решения, которые удовлетворят потребности большей части жителей. «Территория» стремится прийти к соуправлению, когда открытое и доверительное общение с собственниками и жителями позволит сделать каждый дом уютным, комфортным и безопасным.

«Для нас важно, чтобы решающую роль в управлении дома играли сами собственники. Мы принимаем от собственников любые предложения в части внедрения улучшений в их доме, а также делимся опытом успешных проектов с другими управляющими компаниями и ТСН Екатеринбурга. Ведь именно благодаря слаженной работе можно сделать каждый дом уютным и безопасным», - отметил директор ООО «Территория ТСН» Роман Кириллов.