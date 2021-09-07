В Екатеринбург приехал руководитель крупнейшего в стране ковидного госпиталя Денис Проценко

Денис Проценко встретился с Евгением Куйвашевым Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбург сегодня, 7 сентября, приехал главный врач больницы №40 в Коммунарке, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На встрече они обсудили возможности Уральского медуниверситета и свердловских клиник при подготовке высококлассных специалистов по реабилитации тяжелобольных пациентов.

- Среди проектов, которые мы будем развивать в приоритетном порядке, хотел бы выделить медицинскую реабилитацию, в том числе пациентов с COVID-19, - рассказал глава региона. - У нас в Березовском успешно работает Клинический институт мозга, где проходят реабилитацию сложные пациенты с инсультами и другими заболеваниями. Опыт и методики института заслуживают широкого распространения.

Денис Проценко в свою очередь рассказал, что он сам и ведущие представители медицинского сообщества знакомы с опытом работы института мозга и отметил, что в вопросе реабилитации тяжелобольных наш регион - один из лидеров. Также он добавил, что программы уральского медвуза и Клинического института мозга позволяют подготавливать новых специалистов в этой области.