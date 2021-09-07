Жители частных домов в Нижнем Тагиле подали больше 900 заявок на газификацию

Жители Нижнего Тагила активно подключаются к газу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители частного сектора в Нижнем Тагиле подали больше 900 заявок на газификацию по федеральной программе «Чистый воздух». Всего в городе насчитывается больше 10 тысяч частных домохозяйств, в половине из которых газ уже проведен. Догазификация будет проведена по поручению Президента России Владимира Путина.

До настоящего момента многие тагильчане не проводили в дома газ, так как это было дорого для семейного бюджета. Теперь же ситуация изменилась, до границы участка трубу проведут бесплатно. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Для решения задачи в мэрии Нижнего Тагила сформировали список негазифицированных домов. Для этого специалисты провели подворовый обход, жителям раздали памятки, где написано. Как подключиться к газу. Также проводятся консультации по цене подключения и социальной поддержке в виде компенсации части затрат на подключение к газу. Сейчас сбор заявок продолжается.