Работники ЕМУП «Спецавтобаза» вывезли из Екатеринбурга на специализированные полигоны для захоронения 35 незаконных «складов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 321 несанкционированную свалку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Завалы мусора убирали сотрудники МБУ «Инспекции охраны окружающей среды».

- По установленной законом процедуре, получив сигнал, экологи выезжают на место, фиксируют факт свалки и разыскивают собственника участка, которому дается месяц на ее ликвидацию. Если же владелец не реагирует на предписание, региональный оператор вывозит ТКО, а позже взыскивает с него понесенные расходы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Работники ЕМУП «Спецавтобаза» также в нынешнем году вывезли из Екатеринбурга на специализированные полигоны для захоронения 35 незаконных «складов» твердых коммунальных отходов, объемом 12 тысяч 308 кубических метров.

Сообщить о несанкционированной свалке можно позвонив по телефону горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» 8 (800) 775-00-96, написав сообщение Viber или WhatsApp на номер 8 (912) 690-07-00 или воспользовавшись кнопкой «Сообщи о свалке» на сайте sab-ekb.ru.