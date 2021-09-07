В Екатеринбурге зооспасатели вытащили собаку из канализационного колодца

Фото: группа ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге»
В Екатеринбурге поздно вечером 6 сентября зооспасатели вытащили собаку из канализационного колодца. О животном, провалившимся в открытый люк, сообщили прохожие.
- Об открытом люке, опасно зияющем прямо на обочине на ул. Хлебной (координаты 56.798333, 60.73052), сообщили случайно проходившие люди, - рассказали в группе ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге».
Собаку достали из колодца с помощью веревочной петли. После этого пса осмотрели, и, убедившись, что он цел, отпустили. Люк зооспасатели, как могли, прикрыли.
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