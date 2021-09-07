В Екатеринбурге зооспасатели вытащили собаку из канализационного колодца

Фото: группа ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге поздно вечером 6 сентября зооспасатели вытащили собаку из канализационного колодца. О животном, провалившимся в открытый люк, сообщили прохожие.

- Об открытом люке, опасно зияющем прямо на обочине на ул. Хлебной (координаты 56.798333, 60.73052), сообщили случайно проходившие люди, - рассказали в группе ВКонтакте «Зооспас в Екатеринбурге».

Собаку достали из колодца с помощью веревочной петли. После этого пса осмотрели, и, убедившись, что он цел, отпустили. Люк зооспасатели, как могли, прикрыли.

Смотреть видеосюжет В Екатеринбурге зооспасатели вытащили собаку из колодца

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка