В 2022 году Нижний Тагил примет всероссийский фестиваль театров малых городов

Планируется, что фестиваль в уральском городке соберет театралов в конце мая или начале июля следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году, в год своего 300-летия, Нижний Тагил примет фестиваль театров малых городов России, подготовка к которому началась уже сейчас. Это ежегодное мероприятие проходит в нашей стране с 2010 года, во время форума участники показывают свои постановки, которые оценивает профессиональное жюри. Победители же получают возможность показать свой спектакль в Москве.

- Событие уникально тем, что предоставляет участникам возможность оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех проектах и обсуждениях, - сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.

Планируется, что фестиваль в уральском городке соберет театралов в конце мая или начале июля следующего года. Отбор заявок уже стартовал, в шорт-лист войдут 15-17 спектаклей. На открытии фестиваля будет присутствовать его идейный вдохновитель народный артист России Евгений Миронов.