В Югре могут ввести бесплатный проезд для школьников

Всем школьникам Югры могут отменить плату за проезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проезд для школьников в Югре может стать бесплатным. С таким предложением выступил новый подрядчик пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске. В будущем этот проект могут начать транслировать на все муниципалитеты ХМАО. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Этот вопрос затронула в ходе пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова, по словам которой, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако «оно уже на рабочем столе».

- Не исключаю, что Югра примет решение о праве школьников на бесплатный проезд, тем более что перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, - говорит Наталья Комарова.

По словам губернатора, во многих муниципальных образованиях Югры сейчас действуют меры социальной поддержки, касающиеся проезда для школьников. Например, одна из них касается подвоза учеников из конкретных жилых массивов к конкретным школам.

Где-то местные власти организовали бесплатный проезд для школьников за счет муниципального бюджета. Кроме того, многодетным семьям ежемесячно выплачивают денежное пособие на проезд.