В Екатеринбурге задержали семейную пару, распространявшую наркотики

Задержанными оказались муж и жена 44 и 36 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали супружескую пару, распространявшую наркотики. Наряд патрульно-постовой службы задержал мужчину и женщину на улице Тяговой. При виде людей в погонах женщина сбросила на землю пакетик с неизвестным веществом. После чего на место выехала следственно-оперативная группа. Задержанными оказались муж и жена 44 и 36 лет.

- Экспертиза установила, что содержимым свертка является синтетический наркотик метадон весом 55,37 грамма. Мужчина ранее судим за хранение наркотиков, а его супруга – за кражу, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». По предварительной версии, пара приготовили «синтетику», чтобы сбывать ее на территории города.