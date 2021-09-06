В Свердловской области на Мариинском прииске нашли изумруды-близнецы

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на Мариинском прииске добыли два коллекционных изумруда-близнеца, вес которых после очистки составил более 600 граммов. Известно, что ценную находку обнаружили накануне дня шахтера в конце августа. Сразу после нахождения порода вместе с самородками была поднята на поверхность.

- Это уникальная находка. Изумруды-близнецы – явление достаточно редкое, найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый камень неповторим и имеет свою особенность, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Предварительная стоимость камней превышает два миллиона рублей. В сентябре их выставят на продажу. Подобные экземпляры особенно востребованы коллекционерами и художниками по камню.