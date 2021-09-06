Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о судьбе госпиталя Владислава Тетюхина

Владислав Тетюхин построил госпиталь на деньги вырученные с продажи акций титанового предприятия, которым он руководил Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 6 сентября 2021 был задан вопрос о судьбе госпиталя Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. После смерти миллиардера Корпорация развития Среднего Урала подала иск к Госпиталю восстановительных инновационных технологий, чтобы вернуть некогда потраченные на строительство медучреждения деньги.

- Госпиталь имени Владислава Тетюхина в данный момент принадлежит его родственникам. Областные власти в свое время выделили 1 млрд. 300 тысяч рублей на то, чтобы достроить этот госпиталь. Говорят «яблоко от яблони недалеко падает», но не в этом случае, - говорит на Прямой линии 6 сентября 2021 Евгений Куйвашев. – Нынешние наследники заняли иную позицию, они хотят получить с госпиталя коммерческую выгоду. Когда же решался вопрос строительства госпиталя, Владислав Тетюхин хотел построить его на свои деньги. Но они у него кончились. Тогда он обратился ко мне. Он настоящий герой нашего времени. Я уважаю его и ценю. Мы обращались к нынешним владельцам госпиталя: давайте оформим возврат либо мы станем акционерами общества. Они отказали. Пришлось обращаться в правоохранительные органы. В ответ идут "вбросы" о том, что мы хотим кого-то «задушить». Это не так. Сегодня актив госпиталя выведен на Кипрские офшоры. Где деньги, где имущество? Я с уважением отношусь к коллективу госпиталя, и к людям этот спор не имеет никакого отношения. В год мы выделяем на эндопротезирование прядка 350 млн. рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Владислава Тетюхина.

Напомним, уральский миллиардер Владислав Тетюхин построил его на деньги вырученные с продажи акций титанового предприятия, которым он руководил. Это медицинское учреждение специализируется на эндопротезировании - его сотрудники ставят на ноги людей, у которых, например, износился тазобедренный сустав.