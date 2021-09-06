Нужна ли в области принудительная вакцинация от COVID-19: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

Губернатор отметил, что прививку поставили все его родные и близкие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев 6 сентября провел прямую линию. Один из вопросов от свердловчан касался принудительной вакцинации от коронавируса.

- На этот вопрос я отвечал уже неоднократно. Принудительной вакцинации быть не должно. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы убедить поставить прививку максимальное количество людей. На сегодня более 5 тысяч человек умерло, и если бы сейчас они и их родственники знали, что прививка обязательно поможет и человек, переболев, как минимум, знал бы, что он точно не умрет, как думаете? Разве они бы не поставили прививку? – задал ответные вопросы губернатор.

Он отметил, что в области больше 120 тысяч человек переболело коронавирусом.

- Вирус постоянно мУтирует. Прививка – гарантия, что с человеком не случится летальный случай. В принципе предприятия в праве сами устанавливать у себя внутри правила. Этот вопрос, в первую очередь, человек должен решить сам, но если он работает в коллективе, э то решение за коллективом, - считает губернатор.

- Я тоже считаю, что прививка должна ставиться по желанию человека, но сразу скажу, что это нужно обязательно сделать. Сам я вакцинировался, и не один раз. Прививку поставили мои родные и близкие. Призываю всех уральцев это сделать, - отметил губернатор.