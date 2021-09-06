Куйвашев прокомментировал ситуацию с Баранчихинским электрокомбинатом, где не платят зарплату рабочим

Губернатор ответил на вопросы в ходе прямой линии. Фото: скриншот канала ОТВ

6 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел прямую линию. В ходе нее свердловчане обращались к главе региона с различными проблемами. Одна из них была связана с «Баранчинским электромеханическим заводом» и совхозом Таежным. Оба предприятия находятся рядом с Лесным. По словам местных жителей, рабочим там не платят зарплату уже много лет. Вокруг предприятий идут постоянные судебные разбирательства.

- Вопрос с Баранчихинским электрокомбинатом находится в ведении собственника по банкротству. Я в курсе этой ситуации. У нас есть разные предприниматели. Есть те, кто отвечает за свои действия, а есть жуликоватые. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с горе-предпринимателями, которые, используя правовые схемы, перебрасывают имущество, разделяют бизнес процессы. Но сколько веревочке не виться, я не сомневаюсь, конец будет, - отметил губернатор.