Мишустин одобрил строительство Уральского теннисного центра

Строительство планируют начать в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Он подписал распоряжение о переводе земель под строительство в категорию особо охраняемых, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Общий объем инвестиций оценивается в настоящий момент в 1,5 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Строительство планируют начать в 2022 году. Центр должен стать одним из объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Объект будут создавать на условиях государственно-частного партнерства. Компания «Уральский теннисный центр» предпринимателя Андрея Комарова возьмет на себя затраты на подготовку архитектурной концепции и проектирование. На реализацию проекта компания направит свои средства, а потом им их возместят из регионального бюджета.

В центре расположат 20 теннисных кортов, четыре из них будут крытыми. Также там разместят трибуны на четыре тысячи зрительских мест.

Теннисный центр расположится рядом с лесом на единой территории с гольф-курортом Pine Creek Golf Resort. В реализации проекта примет участие бюро Архструктура.

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