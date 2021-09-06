Мишустин одобрил строительство Уральского теннисного центра

Строительство планируют начать в 2022 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Он подписал распоряжение о переводе земель под строительство в категорию особо охраняемых, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
- Общий объем инвестиций оценивается в настоящий момент в 1,5 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.
Строительство планируют начать в 2022 году. Центр должен стать одним из объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Объект будут создавать на условиях государственно-частного партнерства. Компания «Уральский теннисный центр» предпринимателя Андрея Комарова возьмет на себя затраты на подготовку архитектурной концепции и проектирование. На реализацию проекта компания направит свои средства, а потом им их возместят из регионального бюджета.
В центре расположат 20 теннисных кортов, четыре из них будут крытыми. Также там разместят трибуны на четыре тысячи зрительских мест.
Теннисный центр расположится рядом с лесом на единой территории с гольф-курортом Pine Creek Golf Resort. В реализации проекта примет участие бюро Архструктура.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка