В Талице осудили мужчину, до смерти забившего свою сожительницу

Местные жители хорошо отзывались о своем соседе и не высказывали никаких претензий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице осудили 41-летнего мужчину, который, будучи нетрезвым, жестоко избил свою 46-летнюю подругу, после чего она скончалась. Инцидент произошел еще в августе прошлого года, следователи выяснили, что между сожителями вспыхнул бытовой конфликт, который и привел к трагическим последствиям. Как оказалось, несколько дней женщина провела дома, не вызывая скорую помощь.

- В рамках расследования уголовного дела следователем СКР проведён комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

При этом, по словам, начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, местные жители хорошо отзывались о своем соседе и не высказывали никаких претензий.

- Впрочем, все свои положительные качества Сергей в одночасье перечеркнул длительным употреблением спиртного. Этот «запой» и привел к трагической развязке», - добавил полковник Горелых.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил ему восемь лет колонии строгого режима.