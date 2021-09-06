В Екатеринбурге девушка совершила самоубийство: "сильно уставала на работе"

Проверкой инцидента занимается СК
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 26-летняя Алена совершила суицид. ЧП произошло в одной из квартир на улице Восточной.
- В предсмертной записке девушка написала, что работа не дает ей спокойной жизни. Также она попросила прощения у всех родных и попросила в своей смерти никого не винить, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.
Следователи опросили сожителя девушки. Он рассказал, что Алена не высказывала суицидальных мыслей, хотя часто говорила, что сильно устает на работе. В ближайшее время пара собиралась пожениться и завести ребенка.
По факту смерти девушки проверку проводит Следственный комитет.