В Екатеринбурге девушка совершила самоубийство: "сильно уставала на работе"

Проверкой инцидента занимается СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летняя Алена совершила суицид. ЧП произошло в одной из квартир на улице Восточной.

- В предсмертной записке девушка написала, что работа не дает ей спокойной жизни. Также она попросила прощения у всех родных и попросила в своей смерти никого не винить, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Следователи опросили сожителя девушки. Он рассказал, что Алена не высказывала суицидальных мыслей, хотя часто говорила, что сильно устает на работе. В ближайшее время пара собиралась пожениться и завести ребенка.

По факту смерти девушки проверку проводит Следственный комитет.