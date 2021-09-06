В Екатеринбурге 59-летний мужчина потерял 2.9 миллиона рублей после звонка мошенников

Как только мужчина перевел все свои сбережения на неизвестные счета, звонки прекратились Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 59-летний местный житель поверил телефонным мошенникам и лишился 2.9 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный и сообщил, что с его счета пытаются списать все деньги. «Специалист банка» заверил, что это происки телефонных мошенников. Поэтому необходимо следовать его указаниям.

- После этого звонивший в целях безопасности счета потерпевшего убедил собеседника оформить в нескольких банках Екатеринбурга денежные займы и перевести их на якобы защищенные ячейки. Доверчивый гражданин согласился, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как только мужчина перевел все свои сбережения на неизвестные счета, звонки прекратились, только после этого он понял, что стал жертвой мошенников, и написал заявление. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».