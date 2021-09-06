На Урале двух женщин будут судить за выдачу поддельных медкнижек

К ответственности привлекли всех, кто предъявлял поддельные медкнижки на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в суд передали дело двух местных жительниц. Одна из них подделывала медицинские справки для второй. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствиям, 33-летняя местная жительница в мае 2019 года купила в интернете 33 поддельные печати четырех больниц. В том числе она приобрела печати с фамилией, именем и отчеством врачей. Позже, в феврале 2020 года, обвиняемая докупила 11 поддельных печатей.

- Ее пособница являлась менеджером индивидуального предпринимателя, у которого с крупной торговой сетью был заключен договор об оказании услуг по уборке помещений магазина, - говорится в сообщении.

Пособница женщины, купившей поддельные печати, занимала пост менеджера индивидуального предпринимателя. Компания была заинтересована в быстром трудоустройстве персонала. А работники должны были иметь медицинские книжки с данными о прохождении осмотра.

Женщина, купившая поддельные печати, проставляла их с мая 2019 по октябрь 2020 года. Также вносила недостоверные сведения в медкнижки.

Поддельные медкнижки заметила служба безопасности магазина одной крупной сети в Каменске-Уральском. Всего изъяли 13 недостоверных документов.

На двух местных жительниц завели уголовное дело по частям 1, 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельных печатей, штампов, а также сбыт поддельных официальных документов, предоставляющих право). Кроме того, к ответственности привлекли всех, кто предъявлял поддельные медкнижки на работе.

Женщина, 1966 г.р., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (пособничество в сбыте поддельного официального документа, предоставляющего право). Обвиняемые признали свою вину. Им грозит до двух лет лишения свободы.

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