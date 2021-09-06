В УрФУ за первую неделю учебы коронавирусом заболели 12 человек

С 30 августа по 3 сентября в вузе заболели семь сотрудников и пять студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете за первую неделю учебы с 30 августа по 3 сентября коронавирусом заболели 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, среди них семь сотрудников и пять студентов, - рассказали в Telegram-канале университета.

Также там сообщили, что в вузовской медсанчасти за этот же период Спутником V вакцинированы 849 студентов и 4 378 сотрудника, «Спутником Лайт» - 611 студентов и 769 сотрудников.

Ранее Уральский федеральный университет сообщил, что начнет учебный год в смешанном формате - часть лекций будет проводиться в онлайн формате.