Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 14:01

В УрФУ за первую неделю учебы коронавирусом заболели 12 человек

COVID-19 подтвердился у семи сотрудников и пяти студентов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 30 августа по 3 сентября в вузе заболели семь сотрудников и пять студентов

С 30 августа по 3 сентября в вузе заболели семь сотрудников и пять студентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете за первую неделю учебы с 30 августа по 3 сентября коронавирусом заболели 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, среди них семь сотрудников и пять студентов, - рассказали в Telegram-канале университета.

Также там сообщили, что в вузовской медсанчасти за этот же период Спутником V вакцинированы 849 студентов и 4 378 сотрудника, «Спутником Лайт» - 611 студентов и 769 сотрудников.

Ранее Уральский федеральный университет сообщил, что начнет учебный год в смешанном формате - часть лекций будет проводиться в онлайн формате.