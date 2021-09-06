В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закрыто шесть групп в детских садах

Из-за одного зафиксированного случая коронавируса дома сидят малыши из шести групп детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за выявленного случая заражением коронавирусом на карантин закрыто шесть групп в шести детских садах. Информацию об этом рассказали в городском департаменте образования. Кроме того, из-за вспышки ОРВИ не функционируют две группы в двух дошкольных учреждениях.

Данных по закрытым на карантин классам в школах пока нет. Ранее специалисты заявили, что из-за начала учебного года в городе ждут роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда».

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