Общественники обнаружили в Екатеринбурге незаконную парковку у остановки «Дом кино»

В час 17 машин, стоящих у остановки «Дом кино», мешают 732 пешеходам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковка у остановки «Дом кино» является незаконной и мешает 6,5 тысячи горожан в день. Об этом сообщает команда «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца.

- Парковка в этом месте запрещена, однако старая разметка, отсутствие столбиков и бездействие ГИБДД приводят к тому, что водители систематически паркуются здесь в нарушение правил, - говорится в видеоролике.

Общественники провели исследование и выяснили, что также около парковки проезжают ежедневно 450 велосипедистов и 250 самокатчиков. Активисты посчитали, что в час 17 машин, стоящих у остановки «Дом кино», мешают 732 пешеходам, 72 велосипедистам и самокатчикам.

Согласно исследованию, остановкой в час пользуются 150 пассажиров. За день ее посещают две тысячи пассажиров.

Общественники предлагают установить 50 столбиков, которые не дадут припарковаться водителям.

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