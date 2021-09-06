В Кушве на ремонт больницы потратят два миллиона рублей

В Кушве капитально отремонтируют здание центральной городской больницы на улице Коммуны, 61. Конкурс на поиск подрядчика опубликован на сайте госзакупок. На работы, согласно документам, планируется потратить больше двух миллионов рублей.

- Производство работ осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 с учетом режима работы лечебного учреждения, производство работ в выходные дни и внеурочное время по письменному согласию с Заказчиком. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций организации Заказчика, - сообщается в документах.

Заявки принимаются до 20 сентября. Закончить работы подрядчик должен будет до 25 декабря 2021 года.