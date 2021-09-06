На прямую линию с Евгением Куйвашевым прислали больше 11 тысяч вопросов

Евгений Куйвашев ответит на вопросы уральцев в ВК Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября в 18 часов начнется прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона ответит на самые злободневные вопросы, которые волнуют уральцев.

Всего на прямую линию жители Свердловской области прислали больше 11 тысяч вопросов на сайт куйвашев.рф (8 тысяч вопросов) и по телефону 8 880 700 21 10 (около 3 тысяч вопросов). Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Чаще всего жители Екатеринбурга и Свердловской области интересуются состоянием региональной медицины, дорожным строительным, благоустройство и дорожное строительство, возможный перевод школ на дистанционное обучение.

Трансляция будет вестись в официальной группе Свердловской области в ВК.