Екатеринбуржец нарвался на мошенников, пытаясь купить в интернете подержанную приставку

Когда у мужчины списали все имеющиеся на карте деньги, «продавец» перестала выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга нарвался на мошенников, пытаясь купить в интернете подержанную игровую приставку за 52 тысячи рублей. Мужчина связался с продавцом, который опубликовал объявление о продаже и перешел по ссылке, которую ему прислали, чтобы якобы оплатить доставку в Екатеринбург из Снежинска. Там он ввел свои данные и код подтверждения из смс, чтобы платеж прошел. Но когда деньги сняли, ему пришло уведомление, что оплаты не было.

- После повторной операции у мужчины со счета было списано еще 25 тысяч, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Потерпевший обратился в техподдержку сайта и сообщил о возникшей проблеме. В ответ «представитель» сайта пояснил заявителю, что для возврата денежных средств необходимо, чтобы у мужчины на счете было не менее 77 тысяч рублей. Гражданин согласился и перевел указанную сумму на свой счет.

После этого у мужчины списали все имеющиеся на карте деньги, а «продавец» перестала выходить на связь. Всего с карты мужчины сняли 154 тысячи рублей. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в мошенничестве.

Екатеринбуржцам напоминают, что ни под каким предлогом нельзя называть свои персональные данные или номер банковской карты неизвестным.