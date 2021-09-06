«Это была не жизнь, а сказка!»

Участники МЖК. Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

Для молодых семей движение молодёжно-жилого комплекса стало уникальным шансом в самый активный период жизни получить отдельную квартиру. «Мы растили детей среди единомышленников, сверстников, все праздники отмечали вместе, выезжали на природу», - с трогательной ностальгией вспоминают события тех лет МЖКовцы.

Выставка МЖК. Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

Окунуться в атмосферу расцвета МЖК можно на двух выставках «Место на Земле» и «Что делает нас лучше», которые сейчас проходят в Ельцин Центре. Партнером и соорганизатором действа стал Центр поддержки и развития современного искусства ZAART.

Участники МЖК. Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

Творческая идея вспомнить и рассказать о том, что такое МЖК, объединил многие организации, бизнесменов и общественников, историков и деятелей культуры. Например, компания «Атомстройкомплекс» помогла подготовить подробный аудиогид по территории четырех площадок МЖК Свердловска. Каждый желающий теперь может открыть его на телефоне с сайта izi.travel (раздел Ельцин Центра) и, опираясь на карту, погрузиться в события 80-х годов прошлого века.

Галина Васильевна и Александр Аркадьевич, жители МЖК. Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

- Компания «Атомстройкомплекс» традиционно поддерживает проекты, направленные на сохранение памяти о важных событиях и уникальных явлениях, благодаря которым рос и развивался Екатеринбург, - прокомментировал поддержку проекта креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. – МЖК – проект, без преувеличения, уникальный. Люди строили дома для себя, с любовью. Даже попасть в команду МЖКовцев удавалось не каждому, движение объединил лучших представителей трудовых коллективов и общественных организаций. Это были люди слова и дела, они умели мечтать и воплощать свои идеи в жизнь. Спасибо организаторам проекта за приглашение нашей компании к участию. Екатеринбург хорошеет год от года, превращаясь в столичный мегаполис. Когда знаешь прошлое – легче шагать в будущее.

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

До 24 октября организаторы проекта МЖК1980 проведут для екатеринбуржцев массу интересных событий, информация о которых постоянно обновляется на сайте Ельцин Центра.