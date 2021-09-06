В Екатеринбурге на реке Патрушиха появилось масляное пятно

После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на реке Патрушиха разлилось масляное пятно. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.
- К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, - говорится в сообщении ведомства.
Специалисты возьмут пробы воды. После этого они проведут исследование и установят причины загрязнения. Также будет определен размер ущерба.
После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.