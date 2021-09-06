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Общество6 сентября 2021 10:24

В Екатеринбурге на реке Патрушиха появилось масляное пятно

Специалисты возьмут пробы воды и выяснят причины загрязнения
Анастасия ШИПИЦИНА
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После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования

После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на реке Патрушиха разлилось масляное пятно. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

- К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты возьмут пробы воды. После этого они проведут исследование и установят причины загрязнения. Также будет определен размер ущерба.

После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.