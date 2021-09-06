На Химмаше проверят наличие вредных веществ и примесей в воздухе

Специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы атмосферного воздуха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После сообщений о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха на Химмаше Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку.
- По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду, - рассказали в надзорном ведомстве.
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы атмосферного воздуха, которые проверят на наличие в них вредных веществ и примесей.
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