На Химмаше проверят наличие вредных веществ и примесей в воздухе

Специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы атмосферного воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

После сообщений о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха на Химмаше Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку.

- По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду, - рассказали в надзорном ведомстве.

К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы атмосферного воздуха, которые проверят на наличие в них вредных веществ и примесей.

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