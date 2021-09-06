Центру паллиативной помощи в Екатеринбурге подарили машину скорой помощи

Теперь специалисты смогут выезжать на вызовы не менее 100 раз в месяц Фото: facebook.com/aleksey.vikharev.ekb

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев подарил Центру паллиативной помощи машину скорой помощи. Теперь специалисты смогут выезжать на вызовы не менее 100 раз в месяц. Медики самостоятельно выбрали нужную им марку и комплектацию автомобиля.

- В медицинском центре помогают тяжелобольным пациентам и ухаживают за престарелыми людьми. Машина врачам была жизненно необходима для экстренных вызовов и бережной транспортировки больных, - написал народный избранник на своей странице в Facebook.

Машина оборудована дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ингаляционного наркоза, аппаратом вентиляции легких и другими необходимыми приборами.