Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 4,4% с начала года

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За восемь месяцев на СвЖД погружено:

Грузооборот с начала 2021 года вырос на 3,5% и составил 144,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,1%, до 184,5 млрд тонно-км.

Погрузка в августе 2021 года составила 12,5 млн тонн (+0,1% к августу прошлого года). Грузооборот за август составил 17,9 млрд тарифных тонно-км (-0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 22,8 млрд тонно-км (-0,2%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в августе 2021 года составила 109 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 220,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,9% и составил 276,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2021 года составила 849,8 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 1741,7 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2192,1 млрд тонно-км (+3,9%).