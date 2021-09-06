В Верхней Пышме прошел Кубок Евразии по дрифту

Лучшие пилоты Уральского региона выясняли, кто из них достиг большего мастерства в прохождении скоростных поворотов с управляемым заносом Фото: пресс-служба Музея УГМК

В Верхней Пышме накануне вечером, 5 сентября, прошел Кубок Евразии по дрифту. На автоспортивное шоу собрались около трех тысяч зрителей. На протяжении пяти часов они наблюдали заезды, в которых лучшие пилоты Уральского региона выясняли, кто из них достиг большего мастерства в прохождении скоростных поворотов с управляемым заносом.

За звание лучшего боролись 32 спортсмена. Судьи оценивали заезды по трем основным критериям - скорость, траектория, зрелищность. Победителем Кубка по дрифту стал пилот из Челябинска - Сергей Абраменков на автомобиле ВАЗ-2106.

- Эту машину мне подарили родители, когда мне было 16 лет, - рассказал Сергей. - Сначала это был семейный автомобиль для поездок на дачу. Когда я получил права, я забрал машину себе и начал дорабатывать ее для дрифта. Сейчас в ней почти 500 лошадиных сил: такой мощности нет даже у иномарок.

Все призеры соревнований получили памятные подарки от Музея автомобильной техники УГМК, а победитель увез в Челябинск настоящий кубок. После подведения итогов и награждения всех желающих пилоты прокатили на «дрифт-такси».

Отметим, Музейный комплекс УГМК организует подобные соревнования уже в третий раз.