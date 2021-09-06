Так выглядит эта дорога сейчас Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отремонтируют улицу Чкалова. Участок между Краснолесья и Академика Восновского распорядился отремонтировать глава города Алексей Орлов после многочисленных обращений горожан. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Вы справедливо пишите, что по дороге совершенно невозможно ездить. Поэтому дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре, - написал мэр.

Он отметил, что до начала работ на участке необходимо переустроить существующую сеть газоснабжения на улице Чкалова. Сдать готовую четырехполостную улицу планируют в 2023 году.