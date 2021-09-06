Мужчина уехал из дома на машине три дня назад Фото: МО МВД России "Нижнесергинский"

В селе Кленовское инвалид первой группы, 43-летний Виктор Раев 4 сентября уехал на машине из дома и пропал. До сих пор его местонахождении ничего неизвестно. Поисками мужчины занимается полиция.

- Отсутствуют обе ноги до бедра, передвигается на инвалидном кресле, управляет автомобилем Лада Гранта (седан) г/н А 470 УК 196 черного цвета, на автомобиле имеется знак «инвалид», - рассказали в МО МВД России «Нижнесергинский».

Если вы знаете, где может находиться Виктор, сообщите об этом в дежурную часть полиции Нижних Серег по телефону 8 (343) 982-12-54, в Бисертское поселковое отделение 8 (343) 98 6-12-02 или в Михайловское городское отделение полиции 8 (343) 98 6-72-30.