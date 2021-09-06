В Екатеринбурге отремонтируют общежитие Уральского технического института связи и информатики

В здании заменят все окна и балконные двери Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге отремонтируют здание студенческого общежития Уральского технического института связи и информатики на улице Мельникова, 52А. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Согласно документам, в девятиэтажном здании 1988 года постройки должны будут заменить окна, балконные двери и кровлю.

На работы планируют потратить 3,5 миллионов рублей. Заказчиком выступает Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Заявки принимаются до 20 сентября. Закончить работы подрядчик должен будет за 60 дней после подписания договора.