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Спорт5 сентября 2021 17:50

«Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева»

Игра прошла 5 сентября в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Уральцы потерпели поражение в домашнем матче

Уральцы потерпели поражение в домашнем матче

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 сентября 2021 года в Екатеринбург состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Эта игра принесла второе поражение в новом сезоне для уральцев.

Счет в первом периоде открыли уфимцы, спустя несколько минут последовала вторая шайба со стороны гостей. В этом же периоде с поля удалили игрока «Автомобилиста» за то, что он задержал соперника клюшкой.

Во втором периоде уральцы в лице Алексея Макеева забили шайбу в ворота «Салавата Юлаева», после чего одного из гостей из Уфы удалили с поля. Ситуация начала выравниваться. Однако к концу второго периода соперники уральских хоккеистов забили в ворота «Автомобилиста» еще две шайбы.

Вторая шайба от уральцев не повлияла на исход матча, который завершился со счетом 2:4 в пользу гостей из Уфы.