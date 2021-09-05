«Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева»

Уральцы потерпели поражение в домашнем матче Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 сентября 2021 года в Екатеринбург состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Эта игра принесла второе поражение в новом сезоне для уральцев.

Счет в первом периоде открыли уфимцы, спустя несколько минут последовала вторая шайба со стороны гостей. В этом же периоде с поля удалили игрока «Автомобилиста» за то, что он задержал соперника клюшкой.

Во втором периоде уральцы в лице Алексея Макеева забили шайбу в ворота «Салавата Юлаева», после чего одного из гостей из Уфы удалили с поля. Ситуация начала выравниваться. Однако к концу второго периода соперники уральских хоккеистов забили в ворота «Автомобилиста» еще две шайбы.

Вторая шайба от уральцев не повлияла на исход матча, который завершился со счетом 2:4 в пользу гостей из Уфы.