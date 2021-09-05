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Общество5 сентября 2021 7:54

Свято-Покровский женский монастырь отмечает 400-летие

Митрополит Евгений отправился в Верхотурье на юбилей обители
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Евгений Кульберг возглавит торжественное богослужение в Верхотурье

Евгений Кульберг возглавит торжественное богослужение в Верхотурье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 5 сентября возглавит торжественное богослужение в верхотурском Свято-Покровском монастыре, который отмечает 400-летние.

В воскресенье здесь пройдет праздничный концерт с презентацией музейной экспозиции «Святая обитель: 400 лет Верхотурскому Свято-Покровскому женскому монастырю». Об этом информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Обитель была основана в 1621 году, это старейший монастырь Урала и Сибири. За время существования здесь произошло несколько серьезных пожаров и реконструкций, а также тяжелые советские времена.

Сейчас Свято-Покровский монастырь посещают паломники со всей России и других стран.