У двух жителей Екатеринбурга изъяли крупную партию наркотиков

Полиция продолжает искать соучастников мужчин и выявлять каналы сбыта наркотических веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские изъяли у местных жителей 39 и 43 лет крупную партию наркотиков. Об этом сообщает городское УМВД.

- При обыске в жилище одного из подозреваемых на улице Технической оперативники ОНК обнаружили и изъяли три свертка и шприц с неизвестным веществом, - говорится в сообщении.

В свертках и шприце оказался мефедрон массой 9,6 грамма. Также силовик нашли две емкости с синтетическим опиоидом метилфенилом. Общая масса наркотиков составила 235 грамм.

Кроме того, полицейские изъяли две бутылки бутондиола. Это концентрированная высокотоксичная техническая жидкость. Ее наркоманы обычно используют в качестве ингредиента для изготовления синтетических смесей.

Двух задержанных доставили в отдел полиции. По предварительным данным, двое мужчин собирались сбыть вещества в Екатеринбурге. На них заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Екатеринбуржцам грозит до от 10 до 20 лет лишения свободы.

Полиция продолжает искать соучастников мужчин. Также выявляются каналы сбыта наркотических веществ.

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