На Урале задержали директора фирмы за куст конопли в теплице

Полицейские нашли в доме, гараже и бане высушенные листья и стебли наркотического растения весом больше 288 грамм. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего директора частной строительной фирмы, у которого в саду в теплице нашли большой куст конопли. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Подозреваемый был задержан около своего участка в коллективном саду в районе поселка Евстюниха, - говорится в сообщении.

Директор фирмы рассказал силовикам, что куст появился в его теплице случайно. По его словам, весной в теплицу завезли землю, и позже в ней выросла конопля. Мужчина знал, что растение является запрещенным, но решил его оставить и использовать для личного употребления.

Полицейские нашли в доме, гараже и бане высушенные листья и стебли наркотического растения весом больше 288 грамм. Куст отправили на экспертизу. Специалисты предполагают, что его вес может составить от четырех до пяти килограммов.

На директора строительной фирмы завели уголовное дело по части 2 статьи 228УК РФ (Хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Его пока отпустили под подписку о невыезде.

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