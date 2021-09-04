Жителя Нижнего Тагила будут судить за лжеминирование

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле будут судить 47-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся теракте в школе. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Звонок о лжеминировании поступил на номер «112» 5 марта 2021 года. Обвиняемый звонил со своего мобильного, но представился другой фамилией. Он рассказал заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в школе на улице Гвардейская. Сообщение поступило вечером, поэтому эвакуация была не нужна. На место выехали специалисты.
- После осмотра здания и прилегающей к нему территории подозрительных предметов не обнаружили. В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, кому принадлежит абонентский номер, с которого был осуществлен звонок, - говорится в сообщении.
Владельца номера доставили в полицию. Оказалось, что раньше его привлекали к ответственности за кражи. Он признался, что совершал звонок. Местный житель объяснил преступление тем, что был пьян. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
- В ходе расследования уголовного дела органы внутренних дел пришли к выводу, что задержанному гражданину из-за его неадекватного поведения необходима медицинская экспертиза, - добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, медики решили, что жителю Нижнего Тагила нужно принудительное лечение. Сейчас дело о лжеминировании передали в суд. Местный житель находится под подпиской о невыезде.
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