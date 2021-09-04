Свердловская область повторила свой антирекорд по смертности от COVID-19

Из больниц Свердловской области за минувшие сутки выписали 479 человек, которые вылечились от инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 34 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Такой же антирекорд регион поставил 2 сентября. Статистику опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также за прошедший день коронавирус подтвердился у 512 уральцев. В том числе у 82 жителей Екатеринбурга. 2 сентября инфекцию обнаружили у 515 человек.

В том числе у 82 жителей Екатеринбурга. Из больниц Свердловской области за минувшие сутки выписали 479 человек, которые вылечились от инфекции.

В тяжелом состоянии находятся 649 уральцев. Из них 438 из них размещены в палатах интенсивной терапии, а 349 – на аппаратах ИВЛ.