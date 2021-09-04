Пожилая екатеринбурженка подарила мошенникам больше 2 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летняя женщина перевела на «безопасные» счета мошенникам больше двух миллионов рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Потерпевшая рассказала, что ей несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись работниками службы безопасности банка. Они сообщали ей, что кто-то якобы хочет завладеть всеми ее сбережениями. Чтобы сохранить деньги, они предложили женщине перевести их на «безопасные» счета.

- После, действуя по указанию «специалистов», пожилая горожанка обналичила с принадлежащих ей вкладов все накопления в размере почти двух миллионов рублей и оформила банковский займ на сумму 150 тысяч, - говорится в сообщении.

Деньги екатеринбурженка снимала через кассу банка и помещала на счета мошенников. В полиции женщина призналась, что слышала раньше о таком виде мошенничества. Однако, по ее словам, на нее оказывали психологическое воздействие. Пострадавшая говорит, что не могла адекватно воспринимать реальность.

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию 1 сентября. Силовики возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причастные лица.

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