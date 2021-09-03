В Свердловской области увеличилось число добровольцев, желающих тушить лесные пожары

Эту инициативу также поддержал губернатор Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросло число добровольцев, которых хотят тушить лесные пожары в регионе, из-за чего темпы их подготовки увеличиваются. Готовить их к борьбе со стихией будут сотрудники Уральской базы авиаохраны.

При этом в регионе уже выстроили систему подготовки волонтеров, существует целых комплекс мероприятий, и как только «Авиалесоохрана» поймет, что нужна помощь, возьмет на себя транспортировку и размещение добровольцев, обеспечив их нужным оборудованием.

- Также в регионе действуют добровольные пожарные дружины, создание и развитие которых координируют наше министерство общественной безопасности и МЧС, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Эту инициативу также поддержал губернатор Свердловской области и заявил, что волонтеры обязательно должны быть обучены.