Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл стартовый матч сезона КХЛ

Хозяева площадки разгромно уступили на старте сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга проиграл стартовый матч сезона Контитнетальной Хоккейной Лиги. Спортсмены из уральской столицы на домашней арене принимали гостей из магнитогорского «Металлурга». Встреча закончилась со счетом 2:6

С первых минут стартовой двадцатиминутки гости активно прессинговали и не давали хозяевам площадки перехватить инициативу, и уже на четвертой минуте это привело к быстрому голу. Нападающий Анатолий Никонцев распечатал ворота Якуба Коваржа, а еще через три минуты Андрей Чибисов удвоил преимущество.

Во втором игрововом отрезке третью шайбу забросил Филипп Майе, а Денис Зернов довел счет до разгомного, к 32 минуте на табло горел счет 0:4. Однако екатеринбуржцы не собирались сдаваться и усилиями Валерия Ситникова и Брукса Мэйсека отыграли две шайбы.

На старте третьего периода наладающих Денис Зернов оформил дубль, а за минуту до конца матча швед Линус Хультстрем установил окончательный счет. Следующую игру «Автомобилист» также проведет на домашней арене, а в Екатеринбург приедет «Салават Юлаев».