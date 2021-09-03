В этот день в России вспоминают жертв терактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел традиционный день солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечают 3 сентября. В этот день в России вспоминают жертв терактов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга.

- 3 сентября у мемориала «Черный тюльпан» на площади Советской армии прошла мемориальная патриотическая акция. В ней участвовали представители власти, силовых ведомств, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

3 сентября у мемориала «Черный тюльпан» на площади Советской армии прошла мемориальная патриотическая акция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в школах и учреждениях культуры прошли классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, просмотры профилактических фильмов. Дата 3 сентября выбрали неслучайно, она связана с трагедией в Беслане, когда в местной школе № 1 в результате теракта погибло 334 человека, в том числе 186 детей.