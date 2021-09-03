Губернатор Свердловской области прокатился на электросамокате в центре Екатеринбурга

Фото: скриншот видео

В сети появилось видео, как губернатор Свердловской области катается на электросамокате. Глава региона готовился сниматься в ролике к предвыборной кампании и вышел из своей резиденции и отправился возле метро «Динамо», этот процесс засняли очевидцы, в тот момент на Евгения Куйвашева накладывали грим.

- Не ожидала, что наш губернатор такой простой и открытый человек. Евгений Владимирович, вы реально прикольный, - написала в своем Instagram девушка по имени Алена, снявшая небольшой видеоролик.

Также на опубликованных кадрах можно заметить, как глава региона общается с детьми, которые занимаются гимнастикой, гладит собаку случайной прохожей и делает селфи со всеми желающими на берегу городского труда.