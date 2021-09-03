В свое свободное от работы время Екатерина проводит с семьей. Предпочитает активный отдых, походы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В межмуниципальном отделе полиции Артинского района Свердловской области работает младший сержант Екатерина Бурова. История красавицы в погонах была опубликована свердловским главком по случаю Дня патрульно-постовой службы.

Хрупкая на первый взгляд девушка оказалась единственной представительницей прекрасного пола в своем подразделении. Сначала мужской коллектив совсем не обрадовался такому пополнению рядов.

- Рабочий день начинается с того, что мы получаем специальные средства, вооружаемся, - рассказывает Екатерина. - Перед непосредственным заступлением на службу на инструктаже получаем информацию о происшествиях, зарегистрированных нашей дежурной частью, актуальные ориентировки по преступлениям, ориентировки на розыск лиц. В наши задачи входит обеспечение общественного порядка на улицах, обеспечение безопасности граждан, а также пресечение преступлений и правонарушений на маршруте патрулирования, оказание помощи людям, которые стали жертвами преступлений или несчастных случаев, задержание преступников.

В органах внутренних дел Екатерина служит с 2020. Катя мечтала о работе в полиции с детства. Ей нравилась форма, отношение жителей к людям с погонами.

- Я всегда хотела, чтобы на меня смотрели не только как на хрупкую девушку, но и как на человека, который может помочь, не бросит в беде, выручит и не даст в обиду. На службе я могу преодолевать трудности и гордиться этим, - добавила младший сержант Бурова.

В свое свободное от работы время Екатерина проводит с семьей. Предпочитает активный отдых, походы.