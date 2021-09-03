В Екатеринбурге дорожники закроют на ремонт улицу Горького и Братскую

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники перекроют улицу Горького на ремонт. Автомобили не смогут попасть на участок от Куйбышева до Народной воли с 25 сентября по 10 октября. Работы проводит ООО «ГУДСР».

- Кроме того, в связи с ремонтом дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» закроет движение по улице Братской, от Титова до Агрономической. Данное ограничение также продлится с 25 сентября по 10 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам и заранее спланировать свой маршрут. Также специалисты напомнили, что карта дорожных перекрытий для автомобилистов и пещеходов доступна на официальном портале уральской столицы.