Названы главные характеристики новой трассы Москва – Екатеринбург

Новую трассу закончат строить в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 сентября на заседании Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» губернатор Евгений Куйвашев, председатель госкомпании «Автодор» и депутат Госдумы Павле Крашенинников обсудили строительство новой магистрали М-12, которая соединил Москву, Казань и Екатеринбург.

Время в пути от Москвы до Екатеринбурга по новой трассе составит 17,5 часов вместо 35, автомобили могут двигаться со скоростью не меньше 110 километров в час, а грузопоток на участке Казань-Екатеринбург составит до 5 миллионов тонн в год. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Рядом с магистралью должны появиться заправки, гостиницы, развязки.

- Задача строительства скоростной трассы — мегасложная и требует огромных усилий. Съезды и выезды на новую трассу должны быть настолько удобными для уральцев, насколько это возможно, – отметил Евгений Куйвашев.

Скоростная трасса пройдут по Среднему Уралу со стороны города Дюртюли через Ачит и вольется в федеральную трассу Пермь-Екатеринбург. Пермский тракт на всем протяжении расширят до четырех полос на всем протяжении с разделением встречных потоков. Протяженность нового участка составит 43 километра. Завершить все строительные работы планируют в 2024 году.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что новая трасса будет бесплатной для всех участников дорожного движения.