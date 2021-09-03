У штаба ЦВО в Екатеринбурге появился второй памятник Жукову

Пока памятник скрыт за ограждением и брезентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед зданием Центрального военного округа появился новый памятник маршалу Георгию Жукову. Пока его торжественное открытие не состоялось, он скрыт за ограждением и брезентом.

Скульптор изобразил автомобиль, в котором сидит Жуков с водителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на забор, можно разглядеть, что скульптор изобразил автомобиль, в котором сидит Жуков с водителем. Рядом с машиной стоит фигура мужчины.

Перед памятником установлен камень с табличкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед памятником установлен камень с табличкой, в которой объясняется, что композиция показывает момент прибытия Жукова в штаб. Фигура рядом с машиной, которая его встречает, - начальник штаба военного округа генерал-лейтенант Лев Сквирский.

Это уже второй памятник маршалу около здания ЦВО. Первый установили в 1995 году.

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