У штаба ЦВО в Екатеринбурге появился второй памятник Жукову

Пока памятник скрыт за ограждением и брезентом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед зданием Центрального военного округа появился новый памятник маршалу Георгию Жукову. Пока его торжественное открытие не состоялось, он скрыт за ограждением и брезентом.
Скульптор изобразил автомобиль, в котором сидит Жуков с водителем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на забор, можно разглядеть, что скульптор изобразил автомобиль, в котором сидит Жуков с водителем. Рядом с машиной стоит фигура мужчины.
Перед памятником установлен камень с табличкой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед памятником установлен камень с табличкой, в которой объясняется, что композиция показывает момент прибытия Жукова в штаб. Фигура рядом с машиной, которая его встречает, - начальник штаба военного округа генерал-лейтенант Лев Сквирский.
Это уже второй памятник маршалу около здания ЦВО. Первый установили в 1995 году.
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