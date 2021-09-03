Для въезда в Таджикистан пассажирам, вылетающим из России, сейчас не нужно предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» возобновили регулярные рейсы в Таджикистан из Екатеринбурга. Как рассказали авиакомпании, они будут еженедельными.

- Осенью авиакомпания возобновит регулярные рейсы по маршрутам из городов Таджикистана (Душанбе, Худжанда или Куляба), - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отметим, для въезда в Таджикистан пассажирам, вылетающим из России, сейчас не нужно предъявлять ПЦР-тесты, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, так как в стране сняли ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

В августе «Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы из Екатеринбурга в Венгрию, Испанию и Бахрейн.

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